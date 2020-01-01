Kocaeli'de yılbaşında aranan 39 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de yılbaşında aranan 39 kişi yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de yılbaşında aranan 39 kişi yakalandı

6 saat önce

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından yılbaşı güvenlik önlemleri kapsamında yapılan denetimlerde farklı suçlardan aranan 39 şüpheli yakalandı.

Kocaeli'de yılbaşında aranan 39 kişi yakalandı, System.String[]

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından yılbaşı güvenlik önlemleri kapsamında yapılan denetimlerde farklı suçlardan aranan 39 şüpheli yakalandı.


Kocaeli'de yılbaşında olası bir güvenlik problemi yaşanmaması ve yaşanan olaylara hızlı bir şekilde müdahale edilmesi amacıyla geniş güvenlik önlemleri alındı. İl genelinde 2 bin 300 polis ve 872 jandarma personeli görev yaptı. Eğlence merkezlerinin bulunduğu İzmit ilçesi Şehabettin Bilgisu Caddesi'nde de kimlik ve trafik denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 23 bin 862 kişinin kimlik kontrolleri ve üst aramaları yapıldı. Yapılan kontrollerde farklı suçlardan arandığı tespit edilen 39 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca 22 şahıs hakkında adli, 14 şahıs hakkında da idari işlem yapıldı. Trafik denetimleri kapsamında ise 2 bin 883 araç kontrol edildi. Kontrol edilen araçlardan 202'sine 137 bin 18 TL para cezası kesilirken, 26 araç trafikten men edildi. Kontrol edilen 358 iş yerinden 2'si hakkında da işlem başlatıldı.


"Şu ana kadar bizi üzecek, kamu vicdanını rahatsız edecek hiçbir olay yaşanmadı"


Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İzmit ilçesinde denetim yapan polis ekiplerini ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı. Tipioğlu, görev başındaki polislere baklava ikramında bulundu. Alınan güvenlik önlemleri hakkında bilgiler aktaran Tipioğlu, "Vatandaşlarımızın güven ve huzur içerisinde yeni yıla girmelerini sağlamak için Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü olarak 176 ekip, yaklaşık 2 bin 300 personelle Kocaeli sınırları içerisinde görev almış bulunmaktayız. Şu ana kadar bizi üzecek, kamu vicdanını rahatsız edecek hiçbir olay yaşanmadı. İnşallah böyle devam edeceğiz. Ben tüm milletimizin yeni yılını tebrik ediyorum. 2020'de korktuklarımızdan emin olmayı, umduklarımıza nail olmayı diliyorum" dedi. - KOCAELİ

Kocaeli, İzmit, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:17 Kaynak: İHA
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