Kocaeli'de yoğun kar yağışı - Son Dakika
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Kocaeli'de yoğun kar yağışı

12.03.2022 23:22

- Kocaeli'de yoğun kar yağışı Kocaeli genelinde kar yağışı akşam saatlerinde etkisini arttırdı.

- Kocaeli'de yoğun kar yağışı

KOCAELİ - Kocaeli genelinde kar yağışı akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Yüksek kesimlerde tipi sebebiyle zaman zaman köy yolları trafiğe kapatılıyor. Ekiplerin kent genelinde çalışmaları sürüyor.

Meteoroloji uzmanlarının tahminlerinin ardından iki gündür etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde Kocaeli'de yerini yer yer tipiye bıraktı. Kent genelinde yoğun kar yağışı sebebiyle ekipler çalışmalarını arttırdı. Yüksek kesimlerde ise ekiplerin tipi ile mücadelesi sürüyor. Polis ekipleri şehir merkezinde sürücüleri uyarırken, jandarma ekipleri yoğun yağışın olduğu köy yollarını trafiğe kapatıyor. Kent genelinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin yolları açık tutmak için çalışmaları sürüyor.

Kocaeli'de yoğun kar yağışı
Kocaeli'de yoğun kar yağışı
Kocaeli'de yoğun kar yağışı

YORUMLAR
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Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor Kocaeli'den İstanbul istikametine tır ve kamyonların geçişine izin verilmiyor Kocaeli'den İstanbul istikametine tır ve kamyonların geçişine izin verilmiyor

Meteoroloji, Kocaeli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de yoğun kar yağışı - Son Dakika


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