Kocaeli'de Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 7 İlçede Okullar Tatil Edildi

Kocaeli'de yoğun kar yağışı nedeniyle 7 ilçede okullar tatil edildiKOCAELİ- Kocaeli'de gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışının ardından Kandıra, Başiskele, Gölcük ilçe geneli, Derince ile Körfez ilçelerinin bir bölümü, İzmit ilçesinde taşımalı eğitimdeki okullar ve Gebze'de...

Kocaeli'de yoğun kar yağışı nedeniyle 7 ilçede okullar tatil edildi



KOCAELİ- Kocaeli'de gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışının ardından Kandıra, Başiskele, Gölcük ilçe geneli, Derince ile Körfez ilçelerinin bir bölümü, İzmit ilçesinde taşımalı eğitimdeki okullar ve Gebze'de kırsal kesimdeki okullar tatil edildi.

Kocaeli'de etkili olan kar yağışı okulların tatil olmasına neden oldu. Gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı sonrasında 7 ilçede okular tatil edildi. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, tatil kararını sosyal medyadan paylaşarak açıkladı. Aksoy mesajında Kandıra, Başiskele, Gölcük'te ilçe geneli, Derince geneli ve Körfez Sevindikli bölgesindeki taşımalı eğitim alanlarında okulların 1 gün tatil edildiğini bildirdi.

Öte yandan, İzmit ilçesinde taşımalı eğitimdeki okullar ve Gebze ilçesinde kırsal kesimdeki okullar da kar nedeniyle 1 gün tatil edildi.

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