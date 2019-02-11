Kocaeli'de Yoğun Sis D 100'de Görüş Mesafesini 50 Metreye Kadar Düşürdü

Kocaeli'de D 100'de etkili olan sis, görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürürken, sürücüler ilerlemekte zorluk çekti.

Kocaeli'de D 100'de etkili olan sis, görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürürken, sürücüler ilerlemekte zorluk çekti.



Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D 100 Karayolu'nda yoğun sis etkili oldu. Sabahın erken saatlerinde etkisini hissettiren sis, görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü. Yoğun sis sebebi ile sürücüler de ilerlemekte zorluk çekti. Sapanca Yolu'nda da etkisini hissettiren sis, yaklaşık 4 saat boyunca trafiğin yavaşlamasına neden oldu. - KOCAELİ

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