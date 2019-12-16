Kocaeli'de yoğun sis deniz ulaşımın durdurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de yoğun sis deniz ulaşımın durdurdu - Son Dakika

Kocaeli'de yoğun sis deniz ulaşımın durdurdu

6 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle deniz ulaşım seferleri iptal edildi.

Kocaeli'de yoğun sis deniz ulaşımın durdurdu, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle deniz ulaşım seferleri iptal edildi.


Kocaeli'de deniz ulaşımı sis engeline takıldı. Sabah saatlerinde Kocaeli merkezi ve İzmit Körfezi'nde etkili olan sis nedeniyle İzmit, Derince, Körfez ve Gölcük ilçeleri arasında karşılıklı yapılan vapur seferleri iptal edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, yoğun sise bağlı düşük görüş nedeniyle Hereke - Karamürsel hariç tüm deniz seferlerinin durdurulduğu belirtildi. - KOCAELİ

Kocaeli, Körfez, İzmit, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Define avcıları mahalleyi köstebek yuvasına çevirdi
Tarladan ürün aldı, parasını sulama borusuna sıkıştırıp gitti İstanbul'da yoğun sisten dolayı Boğaz, transit gemi geçişlerine kapatıldı Fransa'daki genel grevde hükümete 1 hafta süre verildi

Son Dakika Haberleri
16:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre'de - Havalimanı karşılama - Son Dakika
16:14 Kadıköy'deki eylemde gözaltına alınıp serbest bırakılan kadınlardan adli kontrol şartına itiraz - Son Dakika
16:10 "İdamlık genç" tiyatro gösterisi beğeni topladı - Son Dakika
16:10 Yunusemre'de 7 bölge 81 il bu etkinlikte - Son Dakika
16:09 Başkan'dan öğrencilere servis jesti - Son Dakika
14:43 Fransa'daki genel grevde hükümete 1 hafta süre verildi - Son Dakika
14:37 Çikolata yerken ölen Mert'in son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 16:18:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli'de yoğun sis deniz ulaşımın durdurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]