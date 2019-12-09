Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı
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Kocaeli'de yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

6 saat önce

100 karayolunda trafiği olumsuz etkiledi.

Kocaeli'de yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı, System.String[]

100 karayolunda trafiği olumsuz etkiledi.


Kocaeli'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis D-100 karayolunda görüş mesafesini zaman zaman 50 metreye kadar düşürdü. Kartepe ilçesinde yoğun bir şekilde etkisini gösteren sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sabah erken saatlerde etkisini gösteren sis nedeniyle seyir halindeki sürücüler, olası kazaların yaşanmaması adına düşük hızlarla ilerlemeye devam etti. - KOCAELİ

Kocaeli, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:53 Kaynak: İHA
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