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Kocaeli'de yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı
6 saat önce
100 karayolunda trafiği olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:53 Kaynak: İHA
100 karayolunda trafiği olumsuz etkiledi.
Kocaeli'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis D-100 karayolunda görüş mesafesini zaman zaman 50 metreye kadar düşürdü. Kartepe ilçesinde yoğun bir şekilde etkisini gösteren sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sabah erken saatlerde etkisini gösteren sis nedeniyle seyir halindeki sürücüler, olası kazaların yaşanmaması adına düşük hızlarla ilerlemeye devam etti. - KOCAELİ
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