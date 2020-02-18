Kocaeli'de yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika

Kocaeli'de yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

7 saat önce

Kocaeli'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı.

Kocaeli'de yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı, System.String[]

Kocaeli'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı.


Kocaeli'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis D-100 kara yolunda görüş mesafesini zaman zaman 70 metreye kadar düşürdü. İl genelinde etkili olan ve yoğun bir şekilde etkisini gösteren sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. D-100 Karayolu ve TEM Karayolu'nda etkili olan sis nedeni ile ilerlemekte güçlük çekti. Sabah erken saatlerde etkisini gösteren sis nedeniyle seyir halindeki sürücüler, olası kazaların yaşanmaması adına düşük hızlarla ilerlemeye devam etti. - KOCAELİ

Kocaeli, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:10 Kaynak: İHA
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