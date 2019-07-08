Kocaeli'de yol verme kavgası
1 saat önce
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çıkan yol verme kavgasında 1 kişi yaralandı.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:15 Kaynak: AA
'nin Körfez
ilçesinde çıkan yol verme kavgasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan
Mahallesi Menderes
Caddesi'nde bir otomobilin sürücüsü U.S, yol verme anlaşmazlığı nedeniyle trafikte ismi öğrenilemeyen bir sürücü ile sözlü tartışma yaşadı.
Tartışmanın büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen sürücü yanındaki tabancasıyla U.S'yi bacağından yaralandı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis
, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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