Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de yol verme kavgası
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Kocaeli'de yol verme kavgası

1 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çıkan yol verme kavgasında 1 kişi yaralandı.

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çıkan yol verme kavgasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Menderes Caddesi'nde bir otomobilin sürücüsü U.S, yol verme anlaşmazlığı nedeniyle trafikte ismi öğrenilemeyen bir sürücü ile sözlü tartışma yaşadı.

Tartışmanın büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen sürücü yanındaki tabancasıyla U.S'yi bacağından yaralandı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:15 Kaynak: AA
Menderes, Kocaeli, Körfez, Güncel
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