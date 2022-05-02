Kocaeli'de yol verme kavgasında bıçaklanan kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de yol verme kavgasında bıçaklanan kişi ağır yaralandı

02.05.2022 15:50
Kocaeli'de yol verme kavgasında bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Mustafapaşa Mahallesi Şehit Yılmaz Argon Caddesi'nde otomobilleriyle seyreden iki grup, yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakilerden O.T. bıçaklandı. Şüpheliler, daha sonra yaralıyı olay yerinde bırakarak araçlarıyla uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı O.T, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

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