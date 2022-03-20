Kocaeli'de "yol verme" kavgasında minibüs sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de "yol verme" kavgasında minibüs sürücüsü yaralandı

20.03.2022 19:17
Kocaeli'de "yol verme" kavgasında minibüs sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde trafikte çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde trafikte çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesi'nde 34 LBS 481 plakalı minibüsü kullanan Umut B. (27) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir sürücü arasında "yol verme" tartışması yaşandı.

Kavgaya dönüşen olayda diğer şahsın silahla ateş açması sonucu Umut B. yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Osmangazi, Kocaeli, Umut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 'yol verme' kavgasında minibüs sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de "yol verme" kavgasında minibüs sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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