Kocaeli'de yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Doğan U. idaresindeki 34 M 5765 plakalı yolcu minibüsü D-100 kara yolu İstanbul istikameti Beylikbağı Mahallesi mevkisinde Talat Y. yönetimindeki 41 BD 261 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Talat Y. ile yanında bulunan eşi Sevim Y, minibüs sürücüsü Doğan U. ile kardeşi İlhan U. yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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