Kocaeli'de yolcu otobüsünde 10 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Köpeğin tepki vermesi üzerine iki valizin tabanına 40 parça halinde gizlenmiş 10 kilo 380 gram eroin ele geçirildi.

Kontrol amaçlı durdurulan yolcu otobüsünde narkotik dedektör köpeği "Alfa" ile arama yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde nakli ve ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında uygulama gerçekleştirdi.

Kocaeli 'de yolcu otobüsünde 10 kilo 380 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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