Kocaeli'de yolcu otobüsünün çarptığı kadın yaya yaşamını yitirdi - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yolcu otobüsünün çarptığı kadın yaya öldü.
Otoyolun Körfez ilçesi geçişinde seyreden yolcu otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Meryem A'ya (40) çarptı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.
Dinlenme tesisinde çalıştığı öğrenilen evli ve 2 çocuk annesi kadının cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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