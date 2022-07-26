Kocaeli'de yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı

26.07.2022 23:09
Kocaeli'de yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin yoldan çıkması sonucu araç sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin yoldan çıkması sonucu araç sürücüsü yaralandı.

Kirazpınar Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde seyreden Onur B. idaresindeki 34 BLA 884 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak toprak alana girdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Onur B. sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Tragger, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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