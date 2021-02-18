Kocaeli'de yolu kardan kapanan mahalledeki hasta için ekipler seferber oldu - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kırsal mahallelerinden Kutluca'da 70 yaşındaki Şemsettin Kerenciler'in rahatsızlanması üzerine, yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Kocaeli 'nin Körfez ilçesinde 70 yaşındaki hasta, yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan mahalleden, belediye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

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