Kocaeli'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 öğrenci yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 öğrenci yaralandı

06.04.2022 22:19
Kocaeli'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 öğrenci yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 2 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 2 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı.

D-100 kara yolunda Ankara yönüne giden O.T'nin kullandığı 34 DGL 388 plakalı otomobil, Tatlıkuyu Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen lise öğrencileri S.N.K. (14) ve F.R.T'ye (14) çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Yaralı öğrenciler, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan S.N.K, buradaki ilk müdahalenin ardından Darıca Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle Ankara yönünde ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, otomobil sürücüsü O.T'nin ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Kocaeli'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 öğrenci yaralandı
Kocaeli'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 öğrenci yaralandı
Kocaeli'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 öğrenci yaralandı

YORUMLAR
500
Ankara'da trafik kazası: 4 yaralı Ankara'da trafik kazası: 4 yaralı İŞÇİ SERVİSİ İLE TIR ÇARPIŞTI, ÇOK SAYIDA YARALI VAR İŞÇİ SERVİSİ İLE TIR ÇARPIŞTI, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Otomobil, Kocaeli, Ankara, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 öğrenci yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
22:17 Süper Lig'de başkan kısa süre içerisinde istifasını açıklayacak
22:03 Dünyayı ayağa kaldıran belge her yerde konuşuluyor! Kadının, uzaylıdan hamile kaldığını yazmışlar
21:55 Ünlü oyuncu Zafer Algöz zamlardan dolayı aldığı otomobil kararı şaşırttı!
21:23 Barcelona'nın hocası Xavi'den canlı yayında Galatasaray itirafı!
21:08 Dünya, Ekvador'da binlerce kişilik hapishanede yaşananlarla çalkalanıyor!
20:52 Fenerbahçe'yi eleyen Vakıfbank, Şampiyonlar Ligi'nde finalde
20:40 Ankara'da evli kadın 74 ayrı kişiyle ilişki yaşadı, çocuklara taciz iddiası kan dondurdu
20:25 Nobel ödüllü yazarımız Orhan Pamuk, 10 yıllık sevgilisi Aslı Akyavaş'la evlendi!
20:19 "Kocanı nasıl öldürürsün" adlı kitabı yazdı! Kocasını öldürdüğü şüphesiyle cezaevine gönderildi
20:17 Zlatan Ibrahimovic futbolu bırakıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 22:28:27. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 öğrenci yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement