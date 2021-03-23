Kocaeli'de yolun karşısına geçmek isterken işçi servisinin çarptığı Özbekistan uyruklu kadın yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'de yolun karşısına geçmek isterken işçi servisinin çarptığı Özbekistan uyruklu kadın yaralandı
23.03.2021 01:09
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde D-100 kara yolunda yolun karşısına geçmek isterken işçi servisinin çarptığı Özbekistan uyruklu kadın hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde D-100 kara yolunda yolun karşısına geçmek isterken işçi servisinin çarptığı Özbekistan uyruklu kadın hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde Erdoğan O. idaresindeki 41 P 2875 plakalı işçi servisi, yolun karşısına geçmek isteyen Özbekistan uyruklu B.A'ya çarptı.
Servis sürücüsü Erdoğan O. yolcuları minibüste bırakarak olay yerini terk etti.
Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan kadının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Polis, servis sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.???????
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