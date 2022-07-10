Yön tabelasına çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Yön tabelasına çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

10.07.2022 21:04

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, yön tabelasına çarptıktan sonra devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, yön tabelasına çarptıktan sonra devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

D-100 kara yolunda İstanbul istikametinde seyreden Abdullah U. idaresindeki 41 GN 032 plakalı hafif ticari araç, 95 Evler mevkisinde yön tabelasına çarparak devrildi.

Araçta sıkışan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yön tabelasına çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yön tabelasına çarparak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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