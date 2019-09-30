Kocaeli'de yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde balkonda oturduğu sırada göğsüne yorgun mermi isabet eden yaşlı kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mahallesi'ndeki evinin balkonunda oturan Hanım Aykaç'ın (82) göğsüne yorgun mermi isabet etti.

Aykaç'ın yaralandığını fark eden evdeki yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aykaç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, silahı ateşleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.