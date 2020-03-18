Kocaeli'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
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Kocaeli'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

6 saat önce

İZMİT'te hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağışı etkili oldu.

Kocaeli'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu, System.String[]

İZMİT'te hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde yeşil alanlar karla kaplandı.

Kocaeli'de, gece hava sıcaklığının 1 dereceye düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. İzmit, Derince, Körfez ve Kartepe'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. İzmit'te şehrin en yüksek noktalarından biri olan Umuttepe'de, yeşil alanlar ve araçların üzerleri karla kaplandı.


Kocaeli, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:55 Kaynak: DHA

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