Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
Kocaeli'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
6 saat önce
Kocaeli'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olduİZMİT'te hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte kar yağışı etkili oldu.
Kocaeli'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
İZMİT'te hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte kar yağışı etkili oldu. Yeşil alanlar karla kaplandı.
Kocaeli'de gece hava sıcaklığının 1 dereceye düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. İzmit, Derince, Körfez ve Kartepe'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. İzmit'te şehrin en yüksek noktalarından biri olan Umuttepe'de, yeşil alanlar ve araçların üzerleri karla kaplandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:23 Kaynak: DHA
Son Dakika Kar yağışı yuvalarını kapatınca solucanlar ortaya çıktı, vatandaşlar tedirgin oldu İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi Hollandalı Bakan Bruno Bruins, koronavirüs toplantısında baygınlık geçirdi