Yumurtadan dört bacaklı civciv çıktı - Son Dakika

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dünyaya gelen dört bacaklı civciv görenleri şaşırtıyor.

Kırsal Akdurak Mahallesi'nde yaşayan Kadir Doğan'a ait kümeste kuluçkaya yatırılan yumurtaların birinden dört bacaklı civciv çıktı.

Civciv, iki bacağı üzerinde serbestçe gezinip tek başına beslenebiliyor.

Doğan, AA muhabirine, böyle bir durumla ilk defa karşılaştığını belirterek fazla uzva sahip olması dışında civcivin hareketlerinin normal olduğunu söyledi.