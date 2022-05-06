Yumurtadan dört bacaklı civciv çıktı - Son Dakika
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Yumurtadan dört bacaklı civciv çıktı

06.05.2022 16:17

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dünyaya gelen dört bacaklı civciv görenleri şaşırtıyor.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dünyaya gelen dört bacaklı civciv görenleri şaşırtıyor.

Kırsal Akdurak Mahallesi'nde yaşayan Kadir Doğan'a ait kümeste kuluçkaya yatırılan yumurtaların birinden dört bacaklı civciv çıktı.

Civciv, iki bacağı üzerinde serbestçe gezinip tek başına beslenebiliyor.

Doğan, AA muhabirine, böyle bir durumla ilk defa karşılaştığını belirterek fazla uzva sahip olması dışında civcivin hareketlerinin normal olduğunu söyledi.

Yumurtadan dört bacaklı civciv çıktı
Yumurtadan dört bacaklı civciv çıktı
Yumurtadan dört bacaklı civciv çıktı
Yumurtadan dört bacaklı civciv çıktı
Yumurtadan dört bacaklı civciv çıktı
Yumurtadan dört bacaklı civciv çıktı
Yumurtadan dört bacaklı civciv çıktı
Yumurtadan dört bacaklı civciv çıktı
Yumurtadan dört bacaklı civciv çıktı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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