Kocaeli'de 11 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'de 11 düzensiz göçmen yakalandı

19.08.2022 01:20
Kocaeli'de 11 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda Anadolu Otoyolu'nda durdurulan bir araçta 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan A.S. ile A.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 11 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de 11 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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