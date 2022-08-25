Kocaeli'de 6 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'de 6 düzensiz göçmen yakalandı

25.08.2022 20:12
Kocaeli'de 6 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor

Bu kapsamda Anadolu Otoyolu'nda durdurulan bir araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan araç sürücüsü A.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de 6 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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