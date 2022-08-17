Kocaeli'de 9 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de 9 düzensiz göçmen yakalandı

17.08.2022 23:08
Kocaeli'de 9 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 9 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda Anadolu Otoyolu İzmit geçişinde durdurulan bir araçta 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan A.R.T. ile O.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 9 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:49 Kaymakamlık tarafından iptal edilmişti! Mahkemeye taşınan Zeytinli Rock Festivali 22-25 Eylül arasında yapılacak
22:27 Hayat Bilgisi'nin Kikirik'ini görenler tanımakta güçlük çekiyor! Estetikle bambaşka biri oldu
22:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü: Yeni büyükelçiyi en kısa zamanda atayacağız
22:02 Güldür Güldür Show'un başında bulunan Ali Sunal'ın sünnet düğününden çok özel görüntüleri! Babası ve Cüneyt Arkın da yanında
21:05 Bulgarlardan sonra şimdi de Gürcüler! Türkiye sınırını geçip ülkelerine bidon bidon yağ taşıyorlar
20:26 Taliban yönetimi, Türkiye'de bulunan Afgan mülteciler için heyet gönderiyor
20:13 Hindistan'da sevgilisine olan aşkını kanıtlamak isteyen genç kız, AİDS'li erkek arkadaşının kanını kendisine enjekte etti
19:57 Elon Musk'tan futbol dünyasının gündemine oturan paylaşım: Manchester'ı satın alıyorum
19:50 Müjdeyi Bakan Dönmez verdi! Abdülhamid Han ilk sondajına başladı
19:28 CHP'li eski başkan Vefa Salman'ın "Genel Cumhurbaşkanımız" gafı Kılıçdaroğlu'nu bile güldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 23:08:37. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de 9 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement