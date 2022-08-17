Kocaeli'de 9 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda Anadolu Otoyolu İzmit geçişinde durdurulan bir araçta 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Göçmen, Güncel, Son Dakika

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