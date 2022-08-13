Kocaeli'de yurda yasa dışı yollarla giren 9 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'de yurda yasa dışı yollarla giren 9 yabancı uyruklu yakalandı

13.08.2022 17:14
Kocaeli'de yurda yasa dışı yollarla giren 9 yabancı uyruklu yakalandı

Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 9 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 9 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çayırova ve Gebze ilçelerinde yabancı uyruklu şahıslara yönelik çalışma yaptı.

Çalışmada, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen S.A, B.S, E.S, H.H, A.K, S.S, T.A, O.A. ve G.A. yakalandı.

Polisten kaçmak için dikenli tellerden atlamak isterken kollarından yaralanan A.K. ve S.S'ye, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi uygulandı.

Yabancı uyrukluların, emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Çayırova, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de yurda yasa dışı yollarla giren 9 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de yurda yasa dışı yollarla giren 9 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika
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