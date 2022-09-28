Kocaeli'de 9 düzensiz göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika
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Kocaeli'de 9 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

28.09.2022 23:12
Kocaeli'de 9 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan giren 9 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.

Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan giren 9 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli ve bölge illerde güvenlik güçlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezinde idari gözetim altında bulunan 9 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.

Yabancı uyruklular, Hatay Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan sınır dışı edildi.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 9 düzensiz göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de 9 düzensiz göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika
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