İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik 11-17 Eylül tarihleri arasında 16 yol uygulaması ve 8 farklı operasyon yapıldı.

Kaynak: AA

Kocaeli, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de 64 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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