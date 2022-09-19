Kocaeli'de 64 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de 64 düzensiz göçmen yakalandı

19.09.2022 02:20
Kocaeli'de 64 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'de yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 64 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Kocaeli'de yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 64 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik 11-17 Eylül tarihleri arasında 16 yol uygulaması ve 8 farklı operasyon yapıldı.

Yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen 64 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalanarak Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Söz konusu yasadışı faaliyeti organize ettiği tespit edilen 10 şüpheli hakkında Göçmen Kaçakçılığı suçundan işlem tesis edildi.

Haklarında işlem yapılan 7 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

YORUMLAR
500
Kayalıklardan düşen kişi öldü Kayalıklardan düşen kişi öldü Kocaeli'de 2 kilo 120 gram metamfetamin ele geçirildi Kocaeli'de 2 kilo 120 gram metamfetamin ele geçirildi
Kaynak: AA

Kocaeli, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 64 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:52 Jorge Jesus'tan Beşiktaş'a gözdağı: Rakibin kim olduğunun bir önemi yok, her maç böyle olacak
23:18 A Milli Takım'da sakatlanan Salih Özcan'ın yerine İsmail Yüksek ile Tolga Ciğerci kadroya dahil edildi
22:57 Jorge Jesus Fenerbahçe tarihine geçti! İlk 6 haftada atılan 19 golle rekor kırıldı
22:37 Arka Sokaklar dizisi sonrası inzivaya çekilen oyuncu Uğur Pektaş'tan imalı paylaşım
22:36 Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunmacısı Gustavo: Takıma katkı sağlamak çok büyük mutluluk veriyor
22:24 Bakan Kurum'dan sosyal konut projesi hakkında, "Destekleyeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na yanıt: İsteseniz de istemeseniz de bu konutları yapacağız
22:24 Ankaragücü siftah yaptı! Sivasspor'u sahasında 2-1 yenen Başkent ekibi ligdeki ilk galibiyetini aldı
22:00 Kadıköy'de gol yağmuru! Fenerbahçe, Alanyaspor engeline 5 golle geçti
21:40 Ayak parmakları kesilen ünlü spiker Korcan Karar'ın son görüntüsü ortaya çıktı
20:56 Erciyes Dağı'nda tırmanış yapan dağcıların üzerine kaya parçaları düştü: 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2022 02:20:36. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de 64 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement