Kocaeli'de Yürüyüş Yolu'nu kullanan motosiklet sürücülerine toplam 30 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Kocaeli'de Yürüyüş Yolu'nu kullanan motosiklet sürücülerine toplam 30 bin lira ceza kesildi

05.02.2021 11:59
Kocaeli'de Yürüyüş Yolu'nu kullanan motosiklet sürücülerine toplam 30 bin lira ceza kesildi, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yürüyüş Yolu'nu işgal ederek yaya güvenliğini tehlikeye atan 49 motosikletliye toplam 30 bin lira ceza kesti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yürüyüş Yolu'nu işgal ederek yaya güvenliğini tehlikeye atan 49 motosikletliye toplam 30 bin lira ceza kesti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yer alan Yürüyüş Yolu'nda yaya yollarını kullanan motosikletlilerle ilgili gelen şikayetleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri değerlendirdi.

Ekipler, yaya yolunu kullanan motosiklet sürücülerine cezai işlem uyguladı.

Yaya güvenliğini tehdit ederken huzursuzluğa sebep olan ve Yürüyüş Yolu'nu işgal eden 49 motosikletliye toplam 30 bin lira ceza kesildi.

Ruhsatsız, plakasız, ehliyetsiz ve kask kullanmayan sürücülere de ayrıca ceza kesildi.

Yürüyüş Yolu'nun çeşitli noktalarında uygulama gerçekleştiren ekipler, trafik levha, işaret ve kurallarına uymayan sürücülere de ceza uyguladı.

Denetimlere devam eden ekipler, sürücülerin yaya güvenliği ve konforunu bozacak şekilde kuralları ihlal edenleri MOBESE kamera kayıtlarından da tespit ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Yürüyüş Yolu'nu kullanan motosiklet sürücülerine toplam 30 bin lira ceza kesildi - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli'de Yürüyüş Yolu'nu kullanan motosiklet sürücülerine toplam 30 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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