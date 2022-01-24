Kocaeli'de "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 1 gün ara verildi - Son Dakika

Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm eğitim ve öğretim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine yarın ara verildiğini bildirildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların ve öğrencilerin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim ve öğretim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 25 Ocak Salı günü bir gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelin de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacağı ifade edildi.