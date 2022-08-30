Engelli kız kayıptı, üç gün sonra sahilde bulundu: 1 kişi gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi

Engelli kız kayıptı, üç gün sonra sahilde bulundu: 1 kişi gözaltında

30.08.2022 13:43
Engelli kız kayıptı, üç gün sonra sahilde bulundu: 1 kişi gözaltında

Kocaeli'de yüzde 80 zihinsel engelli Tuğba Mercan, üç gün sonra sahilde bulundu.

Kocaeli'de yüzde 80 zihinsel engelli Tuğba Mercan, üç gün sonra sahilde bulundu. Olayla ilgili bir kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yüzde 80 zihinsel engelli Tuğba Mercan, 27 Ağustos günü 23.00 sıralarında İzmit ilçesinde kayboldu. Ailenin kayıp ihbarı üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genç kızı aramaya başladı. Bugün 11.00 sıralarında kayıp olarak aranan Tuğba Mercan, sahilde bulundu. Şahsın yanında bulunan bir kişi polis ekipleri tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı.

Şahsın emniyetteki sorgusu devam ediyor. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
75 günde bin 893 kişi boğulmaktan kurtarıldı 75 günde bin 893 kişi boğulmaktan kurtarıldı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü coşkuyla kutlandı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü coşkuyla kutlandı
Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Engelli kız kayıptı, üç gün sonra sahilde bulundu: 1 kişi gözaltında - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:38 Bakanlar ile görüşmüştü! Adem Şener'in İsmailağa cemaatinden kovulduğu belirlendi
12:16 Evli ve 2 çocuğu olan Nedved'in 50. yaş gününde 3 kadınla samimi görüntüleri ortaya çıktı
12:14 Yurt dışına kaçamadan yakalanmıştı! AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban hakkında yeni gelişme
12:08 İşte ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları
11:35 400 bine yakın kişiyi dolandıran Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk polisi tarafından yakalandı
11:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğindeki devlet erkanı Anıtkabir'de
10:59 Mahkeme, imam hatiplilere "sapık" diyen Gülşen'in Beyaz Magazin sunucuları hakkında istediği tedbir talebini kabul etti
10:48 Muhalefeti sarsan sözler! Abdullah Gül'ün CHP'li milletvekiliyle adaylık diyalogu ortaya çıktı
10:37 Irak'ta kanlı gece! En az 20 kişi öldü
10:37 Serenay Sarıkaya'dan yılan dansı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 13:44:24. #1.12#
SON DAKİKA: Engelli kız kayıptı, üç gün sonra sahilde bulundu: 1 kişi gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement