Kocaeli'de yüzlerce şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Kocaeli'de yüzlerce şişe sahte içki ele geçirildi

Kocaeli'de polis ekiplerince iki iş yerine düzenlenen operasyonda yüzlerce şişe sahte içki ele geçirildi.

Kocaeli'de polis ekiplerince iki iş yerine düzenlenen operasyonda yüzlerce şişe sahte içki ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre çok sayıda ilde 44 kişinin ölmesine neden olan sahte içki satışını engellemek amacıyla Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde operasyon başlattı. Operasyon kapsamında Gebze'de sahte içki satışı yapıldığı belirlenen iki adrese baskın düzenlendi. Yapılan baskında iş yerindeki aramalarda yüzlerce şişe sahte içki ele geçirilirken iş yeri sahipleri hakkında inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Son Dakika

Son Dakika! Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te kendisini hamile gibi gösteren kadının karnından uyuşturucu çıktı

Sevgilisi karısına "Seni aldatıyorum" mesajı atınca gözü döndü! Önce boynunu kırdı, sonra boğdu

Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı

Rivaldo, nasıl inançlı bir insan olduğunu anlattı: Duyduğum ses sonrası kendimi tanrıya adadım

Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı

Her şey bir anda oldu! Taksiden inen şahıs, birkaç saniye içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı

Hamileyken bile dövmüş! Acımadan eşinin saçlarını yolan cani koca utanmadan bir de karısını suçladı