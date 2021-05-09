Kocaeli'de zabıta ekipleri "tam kapanma"da yoğun mesai harcıyor - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekiplerinin, tam kapanma sürecinde hem denetim çalışmalarını sürdürdüğü hem de vatandaşın taleplerini karşıladığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, zabıta ekiplerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminde de vatandaşın huzuru ve kamu düzeni için yoğun mesai harcadığı kaydedildi.

Ekiplerin açık olan iş yerlerinde salgın tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, uyulması gereken kurallarla ilgili tebligat yapıldığı, uymayanlar hakkında da yasal işlem uygulandığı ifade edildi.

Açıklamada, zabıta ekiplerinin il genelindeki marketlerde, fiyat ve etiket denetimleri gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, "Yapılan denetimlerde ekipler, ürünlerin reyon etiket fiyatı ile kasadaki fiyatını karşılaştırıyor. Fiyat farkının çıkması durumunda İl Ticaret Müdürlüğü tarafından iş yerine, ürün başına para cezası veriliyor." ifadeleri kullanıldı.

Devriye gezen zabıta ekiplerinin sokakta kalan vatandaşların yardımına da koştuğu vurgulanan açıklamada, ekiplerin dışarıda kaldığı tespit edilen vatandaşları İzmit ve Gebze'deki barınma merkezlerine yerleştirdiği kaydedildi.