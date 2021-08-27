Üye Girişi
Kocaeli'de Zafer Bayramı coşkusu yaşanacak - Son Dakika

Kocaeli'de Zafer Bayramı coşkusu yaşanacak

27.08.2021 11:08
Kocaeli'de Zafer Bayramı coşkusu yaşanacak, System.String[]

Kocaeli'de düzenlenecek etkinliklerle, Zafer Bayramı coşku ile kutlanacak.

Kocaeli'de düzenlenecek etkinliklerle, Zafer Bayramı coşku ile kutlanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bağımsızlık mücadelesindeki en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı düzenleyeceği etkinlik ve konserlerle kutlayacak. Sevilen sanatçılar Tuğçe Kandemir, Koray Avcı ve Kıraç, Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne alacak. Konserler, Zafer Bayramı'na coşku katacak.

29 Ağustos Pazar günü İzmit ve Gebze'de iki ayrı konser düzenlenecek. Sevilen sanatçı Tuğçe Kandemir 29 Ağustos Pazar günü, 20.30'da Seka Park Uçurtma Tepesi'nin önündeki sahnede sevenleriyle buluşacak. Türk Rock Müziğinin güçlü sesi Kıraç ise aynı gün Gebze Metin Oktay Stadı'nda şarkıları ile bayram coşkusuna katılacak. Kıraç Konseri 21.30'da başlayacak.

30 Ağustos Pazartesi günü ise Koray Avcı en güzel şarkılarıyla Kocaelilerin Zafer sevincine ortak olacak. 20.30'da başlayacak olan konser, İzmit Seka Park Uçurtma Tepesi'nin önünde gerçekleştirilecek.

Öte yandan, Pazar ve Pazartesi günlerinde gerçekleştirilecek Zafer Bayramı konserleri öncesinde yerel sanatçılar, pandemi sebebiyle uzun zamandır ayrı kaldıkları Kocaelililerle buluşarak, konserler verecek. Ayrıca her iki günde etkinliklerle eş zamanlı olarak, sahnede Kocaeli Bilim Merkezi'nin gerçekleştireceği Bilim Showları gerçekleştirilecek. Yine konserler öncesinde Seka Park Uçurtma Tepesi önünde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK)18 adet stantta branş tanıtımı ile atölye çalışmaları gerçekleştirecek.

30 Ağustos Pazartesi günü "Bizim Köyün Şarkısı" adlı filmi Açık Hava Çocuk Sineması'nda izleyecek. Sinema 20.00'de başlayacak. Etkinlik sırasında çocuklara, sinema keyfinin vazgeçilmezi olan patlamış mısır ikramında bulunulacak. Zafer konserlerinde ise, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramı yapılacak. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos, Kocaeli, Konser, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kocaeli'de Zafer Bayramı coşkusu yaşanacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu 11:57 Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar 11:43 Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı satışa çıktı 11:29 Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı satışa çıktı
Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı 11:21 Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de 11:07 Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış 10:49 Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış
Son Dakika! Cumhurbaşkanı, Kabil'deki bombalı saldırıyı değerlendirdi: DEAŞ'ın ne kadar tehlikeli olduğunu ortaya koyuyor 10:32 Son Dakika! Cumhurbaşkanı, Kabil'deki bombalı saldırıyı değerlendirdi: DEAŞ'ın ne kadar tehlikeli olduğunu ortaya koyuyor Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı 10:19 Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı

Son Dakika Haberleri
11:59 Son Dakika: Bugün yükselişle güne başlayan altının gram fiyatı 484,5 liradan işlem görüyor
11:57 Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu
11:50 Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi
11:42 Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar
11:28 Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı satışa çıktı
11:20 Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı
11:14 525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor
11:10 Tokyo Olimpiyatları'nda Paralimpik'teki ilk madalyamızı ülkemize Recep Çiftçi getirdi
11:06 Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de
10:43 Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok
Son Dakika: Bugün yükselişle güne başlayan altının gram fiyatı 484,5 liradan işlem görüyor Son Dakika: Bugün yükselişle güne başlayan altının gram fiyatı 484,5 liradan işlem görüyor         
11:59
Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi         
11:51
Başında kaskı olmayan çocukların tehlikeli yolculuğu Başında kaskı olmayan çocukların tehlikeli yolculuğu         
11:36
2'si kadın 3 kişinin hırsızlık anı kameralara yansıdı 2'si kadın 3 kişinin hırsızlık anı kameralara yansıdı         
11:26
525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor 525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor         
11:15
Eski sevgilisinin yeni sevgilisini öldürdü Eski sevgilisinin yeni sevgilisini öldürdü         
10:56
Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok         
10:43
Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı         
10:20
Biden, ABD'NİN tahliye edeceği isimlerin listesini Taliban'a verdi Biden, ABD'NİN tahliye edeceği isimlerin listesini Taliban'a verdi         
09:51
Son Dakika: Kabil'de havalimanı yakınlarındaki bombalı saldırıda 90 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Kabil'de havalimanı yakınlarındaki bombalı saldırıda 90 kişi hayatını kaybetti         
09:21
Fatih Terim, Randers maçında Barış Alper performansına övgüler yağdırdı Fatih Terim, Randers maçında Barış Alper performansına övgüler yağdırdı         
09:16
Eşini kanlar içinde yerde buldu, katil zanlısı oğlu çıktı Eşini kanlar içinde yerde buldu, katil zanlısı oğlu çıktı         
20:24
KKTC Milletvekili Hasipoğlu: Maraş'ı sonunda kararlılıkla açtık, bölgeyi yeni yatırımlarla ekonomiye kazandırmak istiyoruz KKTC Milletvekili Hasipoğlu: Maraş'ı sonunda kararlılıkla açtık, bölgeyi yeni yatırımlarla ekonomiye kazandırmak istiyoruz         
20:20
Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu         
19:33
Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı         
18:30
Damadın arkadaşlarından Damadın arkadaşlarından "Son pişmanlık neye yarar" şarkılı gönderme         
16:04
Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı         
15:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2021 12:08:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli'de Zafer Bayramı coşkusu yaşanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement