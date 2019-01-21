Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Zehir Tacirlerine Nefes Aldırılmıyor

Kocaeli'de Zehir Tacirlerine Nefes Aldırılmıyor

43 dakika önce

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir hafta içinde yapılan operasyonlarda uyuşturucu tacirlerine geçit verilmedi.

Kocaeli'de Zehir Tacirlerine Nefes Aldırılmıyor, System.String[]
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir hafta içinde yapılan operasyonlarda uyuşturucu tacirlerine geçit verilmedi.

Kocaeli'de geride bırakılan 1 hafta içinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu satıcılarına büyük darbe vuruldu. Düzenlenen operasyonlarda toplamda, 397 gram esrar, 159 gram eroin, 276 adet ecstasy ve 597 gram metamfetamin ele geçirildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:34 Kaynak: İHA

Jandarma, Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, 3. Sayfa
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