Kocaeli'de Zehir Tacirlerine Nefes Aldırılmıyor
43 dakika önce
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir hafta içinde yapılan operasyonlarda uyuşturucu tacirlerine geçit verilmedi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
ve Jandarma
Komutanlığı ekiplerince bir hafta içinde yapılan operasyonlarda uyuşturucu tacirlerine geçit verilmedi.
Kocaeli'de geride bırakılan 1 hafta içinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu satıcılarına büyük darbe vuruldu. Düzenlenen operasyonlarda toplamda, 397 gram esrar, 159 gram eroin, 276 adet ecstasy ve 597 gram metamfetamin ele geçirildi. - KOCAELİ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:34 Kaynak: İHA
TÜBİTAK, Ankara ve Kocaeli'de Görevlendirmek Üzere 9 Kişiyi İşe Alacak
Özcan Deniz'in Eski Aşkı Buse Narcı'nın Saçları Döküldü
Adana'da Açığa Alınan Lise Müdürü, Ahırda Ölü Bulundu
14 Yaşındaki Kızla Metruk Fabrika Binasında Çıplak Yakalanan Sapık Tutuklandı