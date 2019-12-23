Kocaeli'de zeytinyağı yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Öte yandan yola dökülen zeytinyağları nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı.

Kazada hafif yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Altundağ idaresindeki zeytinyağı yüklü 41 KJ 490 plakalı kamyon, Sırrıpaşa Mahallesi Vatan Caddesi 'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolun kenarındaki taş duvarı kırarak devrildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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