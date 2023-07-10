Kocaeli'de zihinsel engelli genç kıza cinsel istismar iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de zihinsel engelli genç kıza cinsel istismar iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de zihinsel engelli genç kıza cinsel istismar iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı

10.07.2023 18:27

Kocaeli'de zihinsel engelli bir genç kıza cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. İl Emniyet ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaybolan genç kızı bulmak için çalışma başlatmıştı. Operasyon sonucunda genç kız evde bulunurken, 3 zanlı da gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 5 şüpheli daha yakalandı. Tutuklanan 6 şüpheli, cinsel istismar ve cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamalarıyla karşı karşıya.

Kocaeli'de zihinsel engelli genç kıza cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 2 Temmuz'da zihinsel engelli E.Z.İ'nin (18) kaybolduğu ihbarı üzerine İl Emniyet ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Gebze ilçesinde E.Z.İ'nin telefon sinyalinin tespit edildiği adrese operasyon düzenleyen ekipler, genç kızı evde buldu. Operasyonda ikametteki 3 zanlı da gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında olayla ilişkisi olduğu belirlenen 5 şüpheli daha yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen 8 zanlıdan 6'sı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "cinsel istismar" ve "cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamasıyla tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA
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Operasyon, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de zihinsel engelli genç kıza cinsel istismar iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de zihinsel engelli genç kıza cinsel istismar iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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