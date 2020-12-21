Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yenikent Mahallesi'nde, seyir halindeki 3 araç kontrolden çıkarak, Issıkgöl Caddesi ve 2404. Sokak'ın kesiştiği noktada çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü S.A, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de zincirleme kaza: 1 yaralı - Son Dakika