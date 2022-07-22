Kocaeli'de zincirleme kaza: 3 yaralı - Son Dakika
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Kocaeli'de zincirleme kaza: 3 yaralı

22.07.2022 21:50
Kocaeli'de zincirleme kaza: 3 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CVS 760 plakalı Fiat marka otomobil sürücüsünün aniden frene basması üzerine hemen arkadan gelen Mehmet Ş. idaresindeki 34 VV 7573 plakalı Peugeot marka panelvan minibüs ve onun da arkasından gelen Emrah Ö. yönetimindeki 41 P 8084 plakalı işçileri taşıyan minibüs birbirine çarptı. Kazada otomobilde bulunan M.D., servis aracındaki işçilerden Fatih Y. ve Mustafa Ç. yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla çevredeki hastanelere götürdü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

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Geri dönüşüm deposu alev alev yandı Geri dönüşüm deposu alev alev yandı Geri dönüşüm deposu alev alev yandı Geri dönüşüm deposu alev alev yandı
Kaynak: İHA

D-100 Karayolu, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de zincirleme kaza: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de zincirleme kaza: 3 yaralı - Son Dakika
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