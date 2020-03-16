Kocaeli'de zincirleme kaza 5 yaralı - Son Dakika
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Kocaeli'de zincirleme kaza 5 yaralı

6 saat önce

Kocaeli'de zincirleme kaza: 5 yaralıKOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde aralarında halk otobüsünün de bulunduğu 4 araç çarpıştı.

Kocaeli'de zincirleme kaza: 5 yaralı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde aralarında halk otobüsünün de bulunduğu 4 araç çarpıştı. 5 kişi yaralanırken, kaza anı halk otobüsünün araç içi güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Amiral Sağlam Caddesi mevkiinde meydana geldi. Kavşakta meydana gelen kazada halk otobüsü, kamyonet, TIR ve otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine itfaiye, 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Hasar gören kamyonette bulunan Cabir D. sıkışarak yaralanırken, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Halk otobüsünde bulunan yolcular çarpmanın etkisiyle araç içerisinde savrulurken, kazanın şokunu yaşadılar. Halk otobüsünde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 5 kişi Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı ise halk otobüsünün araç içi güvenlik kamerasına yansıdı. Çarpışmanın etkisiyle araç içerisinde bulunan yolcuların savruldukları, bazılarının yere düştüğü görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'de zincirleme kaza 5 yaralı

Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:12 Kaynak: DHA
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