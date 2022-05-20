Kocaeli'de zincirleme kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

20.05.2022 10:04
Kocaeli'de zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

Köşklüçeşme Mahallesi İstanbul Caddesi Topçular kavşağında C.G. idaresindeki 41 P 4666 plakalı işçi servisi ile Ü.A. yönetimindeki 34 JC 6573 plakalı hafif ticari araç, K.A. yönetimindeki 06 EC 1184 plakalı otomobil ve C.K'nin kullandığı 34 KV 1874 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada devrilen servisteki işçiler, itfaiye ekibinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan 4 işçi ile hafif ticari araçta bulunan Z.K. çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Z.K'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan kazanın ardından bölgeyi terk ettiği belirtilen servis sürücüsünün bulunması için çalışma başlatıldı.

Kocaeli'de zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
Kocaeli'de zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
Kocaeli'de zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
Kocaeli'de zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
Kocaeli'de zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

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Kocaeli'de zincirleme kazada bir kişi yaralandı Kocaeli'de zincirleme kazada bir kişi yaralandı 5 kişinin yaralandığı kazada, devrilen servis minibüsünün şoförü olay yerinden kaçtı 5 kişinin yaralandığı kazada, devrilen servis minibüsünün şoförü olay yerinden kaçtı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de zincirleme kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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