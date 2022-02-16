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Zincirleme kazada anne ve kızı yaralandı - Son Dakika

Zincirleme kazada anne ve kızı yaralandı

16.02.2022 09:17

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Beylikbağı Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde, R.M. idaresindeki 42 DDB 11 plakalı otomobil, U.S.B'nin kullandığı 41 AFP 846 plakalı otomobil ile S.S. yönetimindeki 16 JL 725 plakalı kamyonunun karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada R.M. idaresindeki otomobilde bulunan eşi ve 3 yaşındaki kızı yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi

Yaralı anne ve kızı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zincirleme kazada anne ve kızı yaralandı
Zincirleme kazada anne ve kızı yaralandı
Zincirleme kazada anne ve kızı yaralandı
Zincirleme kazada anne ve kızı yaralandı
Zincirleme kazada anne ve kızı yaralandı
Zincirleme kazada anne ve kızı yaralandı
Zincirleme kazada anne ve kızı yaralandı
Zincirleme kazada anne ve kızı yaralandı

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Otomobil, İstanbul, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zincirleme kazada anne ve kızı yaralandı - Son Dakika


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