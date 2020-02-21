Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı - Son Dakika

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı

7 saat önce

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kontrolden çıkan tır 5 otomobile çarparak durabildi.

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı, System.String[]

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kontrolden çıkan tır 5 otomobile çarparak durabildi. Kazada 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı.


Kaza öğlen saatlerinde Şekerpınar Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 CKP 014 plakalı tır, kontrolden çıkarak 5 otomobile çarptı. Kazada hurdaya dönen araçlar içindeki 6 kişi bulundukları yerde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan bir kadın hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ

Çayırova, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:02 Kaynak: İHA
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