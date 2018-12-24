Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası

Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası

1 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası, System.String[]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, araçlarda maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolunun İstanbul istikametinde seyreden Sezer A'nın kullandığı 34 BCG 490 plakalı tır, Darıca sapağına 500 metre kala kontrolden çıkarak, Rıfat B. idaresindeki 11 DY 363 plakalı kamyona çarptı.

Kamyon, yoldan çıkarak bariyerlere, ardından aynı yöndeki 34 L 85 98 plakalı servis minibüsü ile 34 RU 55 79 plakalı otomobile çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, 4 araçta maddi hasar meydana geldi.

D-100 kara yolunda tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik, kazaya karışan araçların çekilmesiyle normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:39 Kaynak: AA

İstanbul, Gebze, Kocaeli, Güncel
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