Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı
1 saat önce
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, biri çocuk 4 kişi yaralandı.
Kocaeli
'nin İzmit
ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, biri çocuk 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu
'nda Ankara
istikametine giden Serdar Kutluata idaresindeki 34 PN 4581 plakalı otomobil ile Emrah
Hüyüktepe yönetimindeki 06 FC 0776 plakalı kamyonet, Gültepe
rampası mevkisinde çarpıştı. Aynı istikamette seyreden Serhat Çakır
idaresindeki 34 AG 695 plakalı otomobil de kazaya karıştı.
Kazada yol kenarına devrilen kamyonetin sürücüsü Hüyüktepe ile araçlardaki ismi öğrenilemeyen biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, hasarlı araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:41 Kaynak: AA
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