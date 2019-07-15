Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
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Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

1 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı, System.String[]
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hereke D-100 kara yolunun İstanbul istikameti tünel mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 4 otomobil, servis minibüsü ve Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçlarda sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Hereke D-100 kara yolunda bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kocaeli, Hereke, Körfez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:36 Kaynak: AA
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