Zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı - Son Dakika
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Zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı

09.03.2022 12:06

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, zincirleme trafik kazası nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikametine ulaşım sağlanamıyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, zincirleme trafik kazası nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikametine ulaşım sağlanamıyor.

D-100 kara yolunun İstanbul istikameti Muallim mevkisinde Muhammet E. idaresindeki iş makinesi, Güllü G. yönetimindeki 54 AFY 037 plakalı otomobil, Yunus K'nin kullandığı 41VB490 plakalı pikap ile Ahmet T. idaresindeki 41AAE791 plakalı tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Kazada yaralanan Ahmet T. ve Güllü G, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tırın devrilmesi sonucu yolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı, Ankara yönünde de trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

İstanbul istikametindeki araçlar, yan yollara yönlendiriliyor.

Ekiplerin önlem aldığı bölgede, tırın yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı
Zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı
Zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı
Zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı
Zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı
Zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı
Zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı
Zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı

YORUMLAR
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Zincirleme Trafik Kazası, İstanbul, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı - Son Dakika


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