Kocaeli'de zincirleme trafik kazasıı: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de zincirleme trafik kazasıı: 3 yaralı - Son Dakika

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasıı: 3 yaralı

6 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasıı: 3 yaralı, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, İzmit ilçesi D-100 karayolu Kuzey Yayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı istikamette seyir halinde olan Rıfat G. idaresindeki 41 SF 543 plakalı otomobil, Tamer T. yönetimindeki 34 GV 6514 plakalı otomobil ve Faruk K. idaresindeki 41 TE 962 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Rıfat G. ile sürücü Faruk K. ve aynı araçta bulunan Murat K. yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulanslarda yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri ise olası bir olumsuzluğun yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Ekipler tarafından olay yerinde yapılan çalışmaların ardından araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından bir kısmı kapanan yolda trafik tekrar normale döndü.


Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kocaeli, Polis, İzmit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 03:18 Kaynak: İHA
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