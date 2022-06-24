Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

24.06.2022 20:53
Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan bir kişi tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan bir kişi tedavi altına alındı.

İnönü Mahallesi İbrahimağa Caddesi ile Terminal Caddesi kesişiminde, Y.D. idaresindeki 41 ADA 120 plakalı otomobil ile H.K. yönetimindeki 41 AHC 914 plakalı otomobil çarpıştı.

Kırmızı ışıkta bekleyen C.B'nin kullandığı 34 EUD 711 plakalı kamyonet de kazaya karıştı.

Kazada yaralanan bir kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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