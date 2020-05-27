Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 8 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Jandarma Kavşağı mevkisinde, Ankara yönündeki 3 tır, 2 kamyonet, 2 otomobil ve 1 minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Kazada, 06 EF 8708 plakalı kamyonetin sürücüsü Turgay Yusuf, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Yusuf ve kimliği henüz belirlenemeyen diğer 2 yaralı, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kara yolunda aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.